‘La expansión del universo se está acelerando’

Agosto es el mes de la ciencia y, como parte de las celebraciones, La Nación invitó a sus lectores a plantear, cada semana, sus preguntas sobre diferentes disciplinas científicas.

Las interrogantes serán respondidas por expertos en la materia, en coordinación con los miembros de la Academia Nacional de Ciencias (ANC).

En esta primera entrega, los físicos José Alberto Villalobos y Alejandro Jenkins aclararon las dudas sobre astronomía que los lectores plantearon vía Facebook y correo electrónico.

Los expertos se refirieron a temas como la expansión del universo, los agujeros negros, la observación de estrellas y el impacto de meteoritos.

Se dice que el universo sigue expandiéndose. ¿Cuáles son las pruebas que sustentan esa afirmación?

Los astrónomos pueden medir tanto la distancia de la Tierra a las distintas galaxias, como la velocidad a la que esas galaxias se mueven con respecto a nosotros.

”Estos datos muestran que cuanto más distante es una galaxia, más rápido se aleja de nosotros. Ese alejamiento de las galaxias es producto de la expansión del universo.

”La relación entre distancia y velocidad también muestra que la velocidad de expansión del universo se está acelerando.

”Para poder explicar esta aceleración, dentro del contexto de la Teoría General de la Relatividad de Einstein, es necesario que exista un energía del espacio vacío que se suele llamar ‘energía oscura’ y que no se diluye conforme el universo se expande”.

¿La galaxia en la cual nos movemos se desplaza a lo largo del universo o se mantiene en una sección determinada de este?

La Vía Láctea, que es la galaxia donde está el sistema solar y miles de millones de otros sistemas estelares, forma parte del Grupo Local de Galaxias.

”Este es un conjunto que comparte todas las interacciones gravitacionales y electromagnéticas posibles.

”Entonces, la Vía Láctea rota con respecto al centro de masa del Grupo Local, que también está influenciado por el Supercúmulo de Virgo. La Vía Láctea también sufre el efecto de la expansión del universo.

¿Tienen fondo los hoyos negros? ¿Cómo son realmente?

Un agujero negro es un objeto tan denso que su campo gravitacional no deja escapar nada, ni siquiera la luz, que se acerque demasiado a su centro.

”Las ecuaciones de la Teoría General de la Relatividad de Einstein predicen que tales objetos son posibles.

”Además, hay evidencia muy clara de que los agujeros negros realmente existen. Observaciones astronómicas indican que hay un agujero negro enorme en el centro de nuestra galaxia. Como la luz no puede salir de un agujero negro, no podemos ver lo que ocurre dentro de él.

”Lo que observamos es cómo se comporta la materia y la radiación atraídas por la gravedad del agujero negro que todavía no han caído dentro de él, es decir, no han ‘cruzado el horizonte de sucesos’ del agujero negro”.

¿Por qué nunca se ha producido un agujero negro cerca de la Tierra?

Porque no se dan las condiciones apropiadas; no hay un objeto con suficiente masa para producirlo. Si consideramos la posibilidad hipotética de que la Tierra se convirtiese en un agujero negro, su diámetro debería reducirse a 17 milímetros, y si es el Sol, a unos 6.000 metros. En nuestro ‘vecindario’ no se producen fuerzas de esa magnitud para lograrlo.

¿En qué fechas serán los próximos eclipses de Sol y de Luna visibles en Costa Rica?

El 23 de octubre del 2023 se producirá un eclipse anular de Sol. El 20 y 21 de enero del 2019 habrá un eclipse total de Luna.

¿Es cierto que que el Sol se está evaporando?

El Sol, como cualquier estrella que emite energía y materia (las radiaciones y partículas que emite en todas direcciones), desde su formación, hace unos 4.600 millones de años, cada vez está más delgadito, pero se estima que actualmente está en su etapa adulta, a la mitad de su vida.

¿Existe la probabilidad de que nos impacte un meteorito, como sucedió con los dinosaurios?

Todos los días nos impactan meteoros, especialmente cuando hay una lluvia de meteoros, como la que ocurrió este jueves .

”Un meteorito de un kilómetro de diámetro podría hacer un cráter de 14 kilómetros de diámetro, pero la probabilidad de que uno de ellos impacte la Tierra, es de uno en 440.000 años”.

¿Por qué la Luna en ocasiones se ve más amarilla y, si es temprano, algunas veces está más grande? ¿Se puede saber cuándo va a suceder eso?

Tanto la Luna como el Sol y las estrellas, cuando están cerca del horizonte, tienen un color amarillento-anaranjado, porque la luz debe atravesar más atmósfera que cuando están altos en el cielo. La Luna, todos los meses alcanza un punto de cercanía (perigeo) y un punto de lejanía (apogeo) con respecto a la Tierra. Cuando esto coincide con una fase de luna llena, la observamos cerca de un 12% más grande.

"En este enlace puede consultar las fechas http://astronomia10norte.blogspot.com/)".

¿Cuál es la mejor época y cuáles los lugares para observar las estrellas en el país?

Para poder observar claramente las estrellas es necesario: 1) Un cielo despejado de nubes. 2) Ausencia de iluminación artificial (es decir, luz eléctrica) en los alrededores, para que el ojo se pueda acostumbrar a la oscuridad y pueda ver las estrellas más tenues. 3) Poca luz de luna para que el ojo logre acostumbrarse a la oscuridad y sea más sensible a la luz de las estrellas.

”Por lo tanto, el mejor tiempo para ver las estrellas es la estación seca, el verano. Lógicamente, los lugares que pasan menos tiempo nublados son más propicios. Lo recomendable es ir a un sitio alejado de las ciudades, donde no haya postes de luz cercanos. Los astrónomos aficionados suelen llevar consigo un pequeño foco de luz roja, que ayuda a ver el camino y leer mapas estelares sin que el ojo se desacostumbre demasiado a la oscuridad.

”Otro detalle importante es evitar salir a observar las estrellas en fechas cercanas a luna llena. Aparte que el brillo de la luna compite con el de la estrellas, la luna llena sale cuando se pone el Sol y no se pone hasta que el Sol vuelve a salir.

”Cuando la Luna no está llena, su brillo es menor y además hay un intervalo entre que la Luna se pone por debajo del horizonte y el amanecer.