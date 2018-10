“La cantidad de material que es expulsado de los anillos es mucho mayor del que creíamos antes. Los anillos están expulsando material al menos diez veces más rápido de lo que pensábamos. Si no se repone de alguna forma, esos anillos no durarán tanto. Júpiter probablemente tuvo un anillo que se fue deshaciendo, y puede ser por esta misma razón. Los anillos vienen y van, en algún punto se desvanecen a no ser que obtengan nuevo material de alguna forma”, enfatizó Cravens.