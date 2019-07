“Me ha tocado encontrarme con gente que me dice que no creen que hemos ido a la Luna y creen que todo es un montaje. Me gusta decirles que sí, que claro que llegamos, y no una vez, si no, dos, tres, cuatro, cinco y seis veces. La vez más conocida es la del Apollo 11 porque es a la que más marketing se le ha hecho por histórica, pero después de eso fuimos cinco veces más”.