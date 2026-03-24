Ciencia

Antimateria en movimiento: científicos logran transportarla por carretera por primera vez

El experimento del CERN abre la puerta a una nueva era en la investigación sobre el origen del universo

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Por AFP
Un dispositivo portátil criogénico de trampa de Penning, especialmente diseñado y lleno con una nube de 92 antiprotones, se sube a un camión durante una exitosa prueba del primer sistema de entrega de antimateria del mundo, realizada por el experimento BASE-STEP del CERN.
Un dispositivo portátil criogénico de trampa de Penning, especialmente diseñado y lleno con una nube de 92 antiprotones, se sube a un camión durante una exitosa prueba del primer sistema de entrega de antimateria del mundo, realizada por el experimento BASE-STEP del CERN. (FABRICE COFFRINI/AFP)







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