Una misteriosa partícula podría explicar la antimateria que falta en el universo

¿Qué pasó con la antimateria? Un nuevo experimento con neutrinos en Estados Unidos podría revelar por qué el universo está hecho solo de materia.

Por Dan Falk / Knowable en Español
El estudio de la antimateria se ve principalmente en aceleradores de partículas, como en el CERN. (Martial Trezzini)







