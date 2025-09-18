Ciencia

Amazonía perdió en 40 años una extensión de bosque similar al tamaño de España

Un informe reveló el impacto de la ganadería y la soja en el desmonte acelerado de la Amazonía desde 1985 hasta el 2024

Por O Globo / Brasil / GDA
La Amazonía perdió 52 millones de hectáreas en cuatro décadas por ganadería, agricultura y minería, advierte MapBiomas. (FLORIAN PLAUCHEUR/AFP)







