Tecnología

Este mapa interactivo le permite comprender el tamaño real de los países

Una herramienta interactiva revela cómo los mapas distorsionan el tamaño real de los países

Por O Globo / Brasil / GDA
El sitio The True Size Of... muestra cómo los mapas escolares distorsionan los tamaños y permite mover países para compararlos correctamente.
El sitio 'The True Size Of...' muestra cómo los mapas escolares distorsionan los tamaños y permite mover países para compararlos correctamente. (O Globo/GDA)







