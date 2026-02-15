Alineación de seis planetas: ¿Cómo ver el espectáculo cósmico en su máximo esplendor?

El 28 de febrero de 2026 se podrá observar una rara alineación de seis planetas tras la puesta del Sol. Cuatro serán visibles a simple vista. (Imagen con fines ilustrativos).

La última semana de febrero traerá una alineación planetaria vespertina poco común. El fenómeno, también conocido como desfile planetario, permitirá observar seis planetas en una misma región del cielo poco después de la puesta del Sol.

Según información de National Geographic, el espectáculo se concentrará en el cielo del atardecer. Venus, Mercurio y Saturno formarán un grupo compacto cerca del horizonte oeste. Los tres podrán verse a simple vista, siempre que el cielo esté despejado y el horizonte no tenga obstáculos.

Neptuno también estará en esa zona, muy próximo a Saturno, pero su observación requerirá un telescopio o binoculares potentes. La recomendación básica es esperar a que el Sol se haya ocultado por completo antes de usar cualquier instrumento óptico.

Más arriba en el cielo, Júpiter brillará con fuerza en el sector sureste, cerca de la Luna casi llena. Urano aparecerá más elevado, en las cercanías del cúmulo estelar de las Pléyades, aunque para distinguirlo será necesario apoyo óptico.

Fecha clave y ventana de observación

La alineación más cerrada se producirá el 28 de febrero de 2026. Ese día, la mejor hora para observar el fenómeno será aproximadamente una hora después de la puesta del Sol.

La visibilidad no se limita a una sola noche. Dependiendo de la ubicación geográfica, el desfile planetario podrá apreciarse desde finales de febrero y hasta inicios de marzo. En algunas ciudades, el mejor momento ocurrirá unos días antes o después del 28.

¿Qué planetas se verán y con qué facilidad?

Durante el evento, no todos los planetas tendrán la misma visibilidad. Cuatro podrán observarse sin instrumentos, mientras que dos exigirán ayuda óptica.

Visibles a simple vista

Venus, el objeto más brillante del cielo después de la Luna

Júpiter, alto y muy luminoso

Saturno, con brillo estable y tono amarillento

Mercurio, bajo y difícil, visible por poco tiempo

Requieren binoculares o telescopio

Urano

Neptuno

Mercurio será el más esquivo. Estará muy bajo en el horizonte occidental y se ocultará rápidamente. La observación debe comenzar apenas el cielo empiece a oscurecer.

¿Dónde mirar en el cielo?

La tarde del 28 de febrero, los planetas se distribuirán de oeste a este, siguiendo la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol.

Oeste y suroeste : Mercurio, Venus, Saturno y Neptuno

: Mercurio, Venus, Saturno y Neptuno Suroeste, más alto : Urano

: Urano Este y sureste: Júpiter, acompañado por la Luna

En el hemisferio sur, la disposición general será similar, aunque el arco del fenómeno se inclinará en sentido opuesto.

Consejos básicos para la observación

Empiece a observar apenas oscurezca.

Busque un lugar con horizonte oeste despejado.

No apunte binoculares ni telescopios hacia Mercurio o Venus antes de que el Sol se haya ocultado por completo.

No se retrase: Mercurio y Venus se ponen primero.

Recuerde que los planetas brillan de forma constante, a diferencia de las estrellas.

Para ubicar cada objeto con precisión según su localización, se pueden usar aplicaciones de astronomía en tiempo real, como Star Walk 2.