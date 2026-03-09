Aguacate: estos son los efectos que produce en el organismo y quiénes deben moderar su consumo

El aguacate ofrece grasas saludables, fibra y vitaminas que favorecen el corazón y la digestión. Personas con problemas renales deben moderar su consumo.

El aguacate es uno de los alimentos más valorados dentro de la alimentación saludable. Su pulpa verde y textura suave lo convierten en un ingrediente común en platos cotidianos y en preparaciones modernas. Además de su versatilidad en la cocina, destaca por su aporte de grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales.

Este fruto proviene del árbol aguacatero, originario de zonas subtropicales de Centroamérica. El árbol puede alcanzar hasta 20 metros de altura.

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina recomiendan incluir este alimento al menos una vez por semana. Se puede usar como sustituto del aceite. En ese caso, una cucharada sopera de aceite se reemplaza por media palta pequeña. También funciona en preparaciones dulces como sustituto de la manteca. Su textura aporta cremosidad y permite reducir las grasas saturadas.

Beneficios del aguacate para el organismo

La nutricionista Sol Vázquez explica que el aguacate es un alimento muy completo. Contiene grasas saludables, sobre todo monoinsaturadas, además de fibra, potasio, magnesio, vitaminas E y C y otros antioxidantes.

1. Favorece la digestión

La Academia Española de Nutrición y Dietética indica que el aguacate aporta 6,3 g de fibra por cada 100 g y 76,4 g de agua. Esta combinación ayuda a combatir el estreñimiento y favorece el funcionamiento del sistema digestivo.

2. Ayuda a mejorar el colesterol

Según la Clínica Mayo, la fibra presente en el aguacate puede mejorar los niveles de colesterol HDL (colesterol bueno) y la calidad del colesterol LDL. El centro médico recomienda incluir dos porciones por semana dentro de una dieta saludable.

3. Fortalece el sistema inmunitario y el cerebro

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) señala que un aguacate de aproximadamente 200 g aporta cerca del 33% de la ingesta diaria recomendada de vitamina B6 en hombres de 20 a 39 años con actividad física moderada y 38% en mujeres con las mismas características. Esta vitamina resulta esencial para el desarrollo del cerebro, el sistema nervioso y el sistema inmunitario.

4. Contribuye a la salud cardiovascular

Investigadores de la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard analizaron datos recopilados durante 30 años de más de 111.000 personas. El estudio mostró que quienes consumían una palta por semana presentaban 16% menos riesgo de enfermedad cardiovascular y 21% menos riesgo de enfermedad coronaria en comparación con quienes no la consumían.

¿Quiénes deberían moderar su consumo?

El aguacate posee un alto contenido de potasio. Por esa razón, personas con insuficiencia renal avanzada deben moderar su consumo.

Fuera de esos casos, los especialistas consideran que se trata de un alimento seguro y recomendable dentro de una dieta equilibrada. No obstante, la nutricionista recuerda que se trata de un producto denso en energía y calorías, por lo que conviene consumirlo con moderación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.