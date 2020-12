"No teníamos educación sexual y ella salía con pibes más grandes. Después del aborto quedó todo en el secreto, era tabú, no se hablaba. Faltó muchos días a la escuela porque fue con un raspaje, no había misoprostol. La escuela la acompañó pero como lo haría con alguien con una enfermedad, nunca hubo contención", recuerda Guadalupe.