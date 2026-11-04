CENSA lanza Escuela de Inteligencia Artificial y ofrece cinco cursos gratuitos

Presentado por: Censa
La inteligencia artificial está transformando el mercado laboral costarricense. Desde las oficinas administrativas hasta las plantas industriales, cada vez más organizaciones incorporan tecnologías para automatizar tareas, analizar información y mejorar su productividad.
Ante esta realidad, CENSA Internacional anuncia el lanzamiento de su Escuela de Inteligencia Artificial, una iniciativa que busca preparar a trabajadores, profesionales, emprendedores y empresas para aprovechar las oportunidades de esta tecnología.
Inteligencia artificial para todas las profesiones
La Escuela ofrecerá técnicos, especializaciones y cursos cortos aplicados a diferentes sectores: administración, contabilidad, recursos humanos, marketing, ventas, servicio al cliente, dispositivos médicos, control de calidad y procesos industriales.
También incluirá formación en IA aplicada a programación, desarrollo de software y análisis de datos, así como cursos para quienes desean aprender desde cero, sin conocimientos tecnológicos previos.
“Hoy, el mercado laboral exige mucho más que un título universitario. Las empresas buscan personas con habilidades blandas, capacidad de adaptación al cambio y competencias para utilizar la inteligencia artificial. Por eso, desde CENSA queremos democratizar el acceso a estas tecnologías, ofreciendo formación práctica tanto para quienes comienzan desde cero como para quienes desean profundizar sus conocimientos".— explicó Pedro Solano, director académico de CENSA.
Mucho más que aprender a usar ChatGPT
Entre los programas principales destacan el Técnico en Inteligencia Artificial Aplicada y el Técnico en Experiencia del Cliente con Inteligencia Artificial, ambos de 12 meses.
Su metodología práctica permitirá aprender a utilizar herramientas que van más allá de ChatGPT para automatizar procesos, analizar datos, desarrollar asistentes inteligentes y crear soluciones aplicables a diferentes entornos de trabajo.
Cinco cursos gratuitos para comenzar
Como parte del lanzamiento, CENSA ofrecerá cinco cursos gratuitos, virtuales en vivo, sobre IA desde cero, productividad, IA para trabajar mejor, currículum profesional y servicio al cliente con inteligencia artificial. Las personas podrán inscribirse en uno o varios cursos, según sus intereses y disponibilidad.
¡Inscripción gratuita hasta agotar espacios! https://customertouch.infunnel.inconcert.cloud/p/censaWebinar
No compitas contra la inteligencia artificial, aprendé a trabajar con ella. Bajo esta visión, CENSA busca acercar estas tecnologías a todos los sectores productivos del país. Conozca más en censa.cr
CENSA Internacional | Líderes en Educación Técnica.
Para
BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.