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CENSA lanza Escuela de Inteligencia Artificial y ofrece cinco cursos gratuitos

La nueva oferta académica incluye técnicos y cursos para aprender desde cero o aplicar IA en diferentes sectores laborales.

Shirley Ugalde

Presentado por: Censa








Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.