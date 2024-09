Un rincón para leer en paz antes de una cena en las alturas del centro de San José

Para esta época del año esperaba el triple de lluvia. De todos modos ya he perdido dos paraguas, uno por aguacero que me ha atrapado. De cualquier modo, el centro de San José está repleto de opciones, como cada setiembre, y también de pollitos amarillos en diademas y lacitos de la fiesta nacional.

Tal vez ya se siente diciembre en el ambiente. La vez pasada, les recomendaba un festival de terror, porque primero vienen Halloween y el Día de la Mascarada, y luego deleitarse con cocina japonesa en Tamura. Para esta semana, me quedé en el centro, con un rinconcito para despejarse y un restaurante para celebrar tardes despejadas e ir pensando en esos atardeceres de diciembre, copa de vino en mano.

Mediateca de la Alianza Francesa: un sitio para leer y reposar

La Alianza Francesa se ubica en una casa construida hacia 1896. Fotografía: José Cordero (Jose Cordero)

La casa que alberga la Alianza Francesa es uno de los tesoros patrimoniales de San José, y aunque uno no haya entrado, seguramente reconoce esa verde belleza esquinera que adorna barrio Amón (un sector de la capital que pierde a diario pedacitos de su historia).

La influencia de la arquitectura victoriana se imprime en casas de la zona, entre las cuales la Alianza Francesa sin duda resalta por su uso y por su ubicación. Pero en realidad es una construcción muy ecléctica, como casi todo en San José, producto de esa transición rápida que vivió la sociedad tica del siglo XIX al siglo XX (el imprescindible estudio de Florencia Quesada sobre la ciudad se titula, no por nada, La modernización entre cafetales). Un tablón de la casa lee “Marzo 3 de 1896″, lo cual ya nos da una idea del San José que vio nacer esta casa.

Desde los años 60 es la sede de la Alianza Francesa, donde múltiples generaciones han aprendido francés y también se han empapado de cultura francófona; hoy es uno de los centros culturales más dinámicos de la capital y además símbolo de barrio Amón. Pues bien, aún así es probable que no haya tenido oportunidad de conocer sus detalles, así que me quería detener en la Mediateca.

En la Mediateca puede encontrar literatura, novelas gráficas, videos, películas y más. Foto: Silvia Díaz / Alianza Francesa.

Este espacio está ubicado en el piso superior de la casa vieja, y ha sido acondicionado para resguardar varios miles de libros, documentos y otros impresos, así como películas, videos y más. Con frecuencia ha sido el espacio preferido de los más chicos, donde se juega y se aprende. Pero lo más valioso es que, en realidad, cualquiera se puede afiliar y tener acceso a sus recursos y a su espacio.

La Alianza Francesa otorga una afiliación anual por 35.000 colones. Lo recomiendo no solo por poder consultar todos estos recursos, sino también por admirar la casa por dentro. La casa fue construida con curiosas buhardillas que se convierten en rinconcitos cálidos separados de todo el ruido josefino. Se coloca en el alféizar de la ventana, abre su libro... y ya está, en otro mundo.

Valoramos poco los espacios de silencio en San José. Ciudad pequeña y apretada, tiene, sin embargo, múltiples rincones donde al atravesarse el umbral, ya se encuentra uno en la quietud. La Alianza ofrece eso, y además, hay un café en la planta baja. Actualmente, otras partes de las instalaciones se encuentran en remodelación, pero los servicios de la Mediateca siguen funcionando.

Muestra de los libros en la Mediateca de la Alianza Francesa. Foto: Silvia Díaz / Alianza Francesa.

La Alianza Francesa es uno de los principales centros culturales de San José. Fotografía: José Cordero (Jose Cordero)

Azotea Calle 7 en el Hotel Presidente: vista y gusto

Después de leer un ratito en la Alianza Francesa, se me antojó alguna cena tempranera y relajante, algo como para apreciar estos días de inusuales cielos despejados (por supuesto, en San José nunca se sabe). En el centro hay algunos sitios no evidentes que revelan perspectivas inusuales de la ciudad y que además ofrecen buena comida y bebida. Azotea Calle 7 es uno de mis preferidos.

La azotea se ubica en el Hotel Presidente, justo sobre la Avenida Central. Recomiendo reservar con tiempo, especialmente si desea sentarse en el exterior. No es un restaurante pequeño, pero como atiende a los huéspedes y a visitantes, a cierta hora puede llenarse, y cuando no llueve, por supuesto que todos quieren sentarse en la terraza. El interior no está nada mal, tampoco; es espacioso y la decoración es acogedora y discreta.

Azotea Calle 7 abre todos los días del año a partir de las 3 p. m., pero es recomendable reservar. Foto: Azotea Calle 7.

Debo confesar que cuando abrió, yo no era tan afín a la comida de Azotea Calle 7. No me convencía mucho la propuesta, pero los cócteles eran buenos y, por supuesto, el ambiente bello. Desde hace muchos meses ya, hay que decir que el menú, tanto de comida como de bebida, ha mejorado muchísimo, y hoy más bien deseo ir a cada rato.

Se trata de un menú relajado, justamente para pasar el rato conversando, con algunas entradas deliciosas, pasta preparada con esmero y cierta inspiración en la cocina tica que se fortalece con producto excelente y fresco. En particular aprecio las pastas (tagliatelle con camarones, por ejemplo), aunque las ensaladas suelen ser deliciosas y refrescantes. Incluso los postres, que no sigo con atención casi nunca, son muy buenos, como para compartir y charlar un rato.

A eso hay que sumar la coctelería, cuidadosa y pensada, tanto para quienes prefieren sus tragos más elaborados como para los que buscan clásicos bien ejecutados. Imagine el escenario: un carajillo bien hecho o un gin tonic florido, 4 de la tarde, no ha llovido, las montañas a lo lejos...

En fin, Azotea Calle 7 es un lugar balanceado, con buena calidad en su oferta, agradable y que incluso se presta para ocasiones especiales. Alegra ver el esmero que ponen locales del centro-centro de San José para embellecer nuestra capital.

Vista de Azotea Calle 7, en Hotel Presidente, sobre la Avenida Central de San José. Foto: Fernando Chaves Espinach.

Qué hacer en San José esta semana

En San José de día y de noche recomendamos eventos, sitios, curiosidades y personajes de San José. Esta semana, empiezo con tres recomendaciones de qué hacer del 13 al 20 de setiembre del 2024.

Merienda compartida (hasta el 22 de setiembre en Satisfactory): En el arte también se juega, y mucho, y para recordarlo se celebra esta exposición y feria en Satisfactory, en barrio Escalante. Combina piezas individuales con creaciones conjuntas de ocho artistas muy distintos entre sí, además de piezas de diseño y arte para venta.

Ferxxocalipsis (15 de setiembre en el Estadio Nacional): Feid, conocido como Ferxxo (en un cambio de alter ego reversible) se presenta por cuarta vez en Costa Rica con su espectáculo Ferxxocalipsis. Todavía quedan entradas para este domingo en el Estadio Nacional.

Chimbala - Toxic Party (20 de setiembre en Pepper Club): El rapero dominicano Chimbala presenta su ‘Toxic Party’ en Pepper Club, Zapote, el viernes 20 a las 7 p. m. Hay entradas disponibles.

Próximamente en San José de día y de noche: parques poco conocidos, casas embrujadas y cócteles finos. ¡Nos vemos en Chepe!