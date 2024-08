Disfrutamos un festival que espanta a los josefinos y luego nos refrescamos con cocina japonesa

He estado caminando mucho por barrio Cuba, tomando fotos, recopilando información y buscando sitios interesantes. Una soda y un bar donde alguna vez probé comida deliciosa ya no existen. Se han movido algunas referencias. Quizá en las próximas entregas de San José de día y de noche les presente algún descubrimiento personal (aunque también me pueden hacer llegar el suyo).

La semana pasada me fui a buscar vinilos y tornamesas a Music Room y no me sorprende la avidez josefina por la música. De hecho, este domingo se festeja el vinilo en el edificio Steinvorth, en pleno centro de San José. Siempre hay algo que hacer... la cuestión es enterarse.

Así que esta semana hago dos recomendaciones para las que hay que prepararse: en una, para comprar entradas; en la otra, porque es mejor ir con reservación. Ya que vamos a La Sabana, hay que recordar que este fin de semana el Estadio Nacional alberga el Festinlibro, con libros para todo el mundo.

Corrosivo Film Fest: susto al gusto en tres salas de San José

Después de la pandemia, tengo la sensación de que la cinefilia josefina se ha acentuado. No solo porque se ven cada vez más filas en las afueras del Cine Magaly, uno de dos salas especializadas en la capital, sino porque distintos eventos continúan germinando.

Lo más interesante es que sus ofertas no compiten, sino que se complementan; prueba de ello es que ahora contamos con dos festivales de cine de terror y fantasía en San José, Histeria y Corrosivo, pero cada uno tiene su personalidad definida.

Corrosivo Film Fest es oportunidad para disfrazarse y disfrutar películas de géneros como terror y fantasía. Cortesía de Corrosivo.

El primero de esta temporada es el Corrosivo Film Fest, que celebra su tercera edición este 2024. Del 30 de agosto al 7 de setiembre, ofrece películas, talleres y charlas en la Sala Garbo, Centro Cultural de España y el Centro de Cine. Una costumbre que debemos consolidar más es la de asistir a los festivales “a gallo tapado”: esa es la gracia, ir a descubrir qué hay allá afuera, en el vasto mundo del cine de género.

Además, es una buena oportunidad para volver a conocer la Sala Garbo, aquel templo del buen cine que ha pasado por muchos cambios en los últimos años (además del Bar Shakespeare, al lado). Recomiendo visitarla de nuevo, no solo porque están haciendo un trabajo interesante con su programación, sino porque ofrece acercamientos al cine infrecuentes en nuestra ciudad. De cualquier modo, deberíamos reflexionar sobre cómo “reactivar” esa zona: nuestro Paseo Colón debería de estar repleto de señas rutilantes, de diversión, de tiendas, de todo. Quizás algún día.

Volviendo al Corrosivo, en sus tres sedes tendrán una programación de novedades del terror y la fantasía. Quisiera recomendar en particular una proyección del clásico Häxan (un título viejo es La brujería a través de los tiempos), una joya del cine de 1922, con música en vivo a cargo de la banda Bufotenin. Además, habrá una proyección en 3D anaglifo de Creature From the Black Lagoon (1954), otra oportunidad muy especial.

Corrosivo Film Fest llega a su tercera edición este 2024. Cortesía de Corrosivo.

Tamura: sushi y todo Japón cocinado con cariño y paciencia

Si después de ver tantas pelis siente hambre, hay solución muy cerca de la Sala Garbo. En Sabana Sur, contiguo al AMPM, está un auténtico tesoro escondido. Tamura es, para decirlo directamente, de los mejores restaurantes asiáticos del país, aunque engañe su sencillez y sea modesto en su presentación y detalles.

Hace unos 15 años, cuando el sushi se puso de moda en Costa Rica, nos trajo la apertura de nuestro paladar a la cocina japonesa, pero también un rosario de restaurantes francamente mediocres. Aberraciones como el “sushi” con salchichón no se perdonan de un día para otro. Además, muchísimos restaurantes empezaron a ofrecer sushi y otros platillos olvidando lo primordial en esta escuela culinaria: la primacía del producto.

Plato de unagi, un tipo de anguila, servido en Tamura Sushi, en Sabana Sur. Foto: Instagram de Tamura.

En la cocina japonesa la calidad de los ingredientes cobra especial importancia porque muchos están revestidos de simbolismo o de tradiciones agrícolas y pesqueras de larga data. La minuciosidad con la que se preparan los productos es admirable y nos invita a pensar más antes de cada bocado. Podría sonar raro, eso de reflexionar antes de masticar, pero con la mejor cocina japonesa, ocurre que hay que aguzar los sentidos, todos ellos. Emplatado, texturas, colores, sabores, aromas, todo se combina y todo exige atención.

Pues bien, eso lo recordé en una visita reciente a Tamura. A primera vista: sencillo, discreto. Al probarlo, la complejidad de cada sabor se revela con énfasis, con ganas. Probar nigiri de esta frescura y honestidad, si cabe decirlo, reafirma la pasión que uno puede sentir por la comida. Sí, así de dramático.

Ahora bien, Tamura es un negocio pequeño. Se basa en la paciencia. Como ellos mismos dicen: “No somos un restaurante convencional, somos una sodita sin rótulo, con pocas manos, pero mucho amor y conciencia en lo que hacemos”. Eso quiere decir que es muy recomendable, si no obligatorio, reservar con tiempo y pedir por adelantado, porque se toman su tiempo en preparar todo con delicadeza.

En su Instagram, el equipo de Tamura explica a menudo la proveniencia de sus productos, sus técnicas de conserva y preparación, y los distintos esfuerzos que realizan por ofrecer producto de calidad. Agradezco esa ventanita al interior de una cocina, donde a veces pasan tantas cosas que es difícil discernir. Así, pues, Tamura es una recomendación no porque sea impresionante de primera entrada, sino porque poco a poco va descubriéndonos la profundidad de los sabores que pueden encontrarse en estos platillos.

En Tamura se encuentra la diversidad usual de platillos japoneses más conocidos, pero también algunas especialidades. Foto: Instagram de Tamura.

Qué hacer en San José esta semana

En San José de día y de noche recomendamos eventos, sitios, curiosidades y personajes de San José. Esta semana, empiezo con tres recomendaciones de qué hacer del 30 al 6 de agosto del 2024.

Música para saxofón y piano del siglo XX (3 de setiembre en la UCR): San Pedro no es San José pero somos vecinos, así que no hay mucha excusa para no ir a este concierto especial en la Universidad de Costa Rica. El martes 3 de setiembre, a las 7 p. m., Iván Arguedas y Arturo Blanco ofrecerán un recital dedicado a los saxofones y al piano, con entrada libre, en la Sala María Clara Cullell de la Escuela de Artes Musicales.

Festinlibro (del 29 de agosto al 1.º de setiembre en La Sabana): El Estadio Nacional se llena de libros, en un festín de editoriales de todo tipo que se celebra el próximo fin de semana. Disfrute de la lectura en este Festinlibro.

Nueva exposición de arte por Paz Ulloa (31 de agosto y 1.º de setiembre en San José centro): La artista Paz Ulloa, ganadora del Premio Nacional de Artes Visuales 2023, muestra su nuevo proyecto, Vesica Elipta, en el espacio de arte Cero Uno (así tal cual, en la avenida 1, calle 0, en San José). La inauguración es el sábado 31 a las 5 p. m.

Próximamente en San José de día y de noche: terrazas magníficas, tesoros de una iglesia y rincones inesperados. ¡Nos vemos en Chepe!

Y en una breve posdata cinéfila... este sábado 31, a la 1 p. m., el Club Magaly (en el Cine Magaly) presenta una de mis películas preferidas: Notorious (1946), de Alfred Hitchcock. La protagonizan dos de las figuras que definieron la idea misma de “estrella de cine”: Cary Grant e Ingrid Bergman. Incomparables.