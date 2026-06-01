¿Qué es la fortaleza de Beaufort que tomó Israel en Líbano?

Los restos del antiguo Castillo de Beaufort (el ‘Castillo Hermoso’), conocido localmente como Qal'at Al-Shaqif, en Arnoun, Líbano.

Beirut, Líbano. El ejército israelí tomó un castillo de la época de las cruzadas en el sur de Líbano que durante siglos resistió invasiones y batallas, haciéndose de nuevo con un punto estratégico que ya ocuparon durante casi dos décadas.

Las fuerzas israelíes utilizaron el castillo de Beaufort, también conocido como Qalaat al Shakif, como base durante su anterior ocupación del sur de Líbano, que duró dos décadas y concluyó en el año 2000.

Ahora que Israel busca ampliar su zona de control en Líbano más allá del río Litani, el castillo ha vuelto a convertirse en un punto estratégico -y en un lugar patrimonial en riesgo de sufrir daños por la guerra-.

Antiguo castillo, ubicación estratégica

La fortaleza fue construida originalmente por el rey de Jerusalén alrededor de 1137 y es “uno de los ejemplos mejor conservados de castillos medievales en Oriente Próximo”, según la Unesco.

El organismo de la ONU ha dado la voz de alarma sobre la seguridad de los monumentos y lugares emblemáticos del sur de Líbano, incluido Beaufort, a medida que se intensifica el conflicto.

Situado en una elevada cresta que domina el sur de Líbano y el norte de Israel, y que se extiende hasta los Altos del Golán ocupados por Israel, este reducto rocoso ha sido tomado, perdido, reconquistado y abandonado por sucesivos ejércitos durante casi nueve siglos.

Los cruzados y las fuerzas musulmanas lucharon en su día por el control de la fortaleza, que cambió de manos varias veces entre ellos.

Siglos más tarde, su posición elevada y su ubicación a unos cinco kilómetros de la frontera sur de Líbano con Israel han convertido al castillo, una vez más, en un punto estratégico ante la invasión terrestre israelí de Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el domingo que la toma de Beaufort supuso “un giro decisivo”, al tiempo que prometió avanzar más profundamente en Líbano.

Esta declaración se produjo días después de que el ejército israelí emitiera una orden de evacuación generalizada de las zonas al sur del río Zahrani, al norte del Litani y a unos 40 kilómetros de la frontera.

“Esta es la primera vez que Israel conquista Beaufort desde la retirada de 2000”, declaró a la AFP Orna Mizrahi, investigadora del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel.

Ante las amenazas que pesaban sobre las comunidades del norte de Israel, “había mucha presión sobre el gobierno, sobre el gabinete, para que tomara medidas más contundentes”, afirmó.

“Creo que esta es una de las principales motivaciones (...) para llevar a cabo una acción militar más profunda en Líbano, agregó.

Conquista del Castillo de Beaufort por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, 31 de mayo de 2026. (IDF/Wikimedia Commons)

Durante la guerra civil

Durante la guerra civil de Líbano (1975-1990), los combatientes de la Organización para la Liberación de Palestina utilizaron el castillo como punto de observación en su lucha contra Israel.

Israel tomó la fortaleza durante su invasión de Líbano en 1982, tras una prolongada batalla con los combatientes palestinos escondidos en el laberinto de túneles subterráneos históricos del castillo.

El castillo resultó dañado por los violentos bombardeos durante el conflicto.

Israel lo utilizó como uno de sus principales puestos de observación hasta la retirada de sus tropas en 2000, especialmente para la escucha electrónica, situado en el límite del sector central de su denominada zona de seguridad.

Últimos ataques

El domingo, la AFP vio la bandera del ejército invasor sobre el castillo.

Hezbolá afirma que sus combatientes siguen enfrentándose a las tropas israelíes cerca de la fortaleza, donde, según afirma, no tenía presencia militar.

La semana pasada, un corresponsal de la AFP vio humo elevándose cerca del castillo de Beaufort tras lo que parecían ser disparos de artillería.

El ministro de Cultura de Líbano había declarado a la AFP que los ataques israelíes en el sur del país estaban poniendo en peligro los lugares patrimoniales y que “varias bombas cayeron” sobre la fortaleza.

La región que rodea el castillo de Beaufort es “el epicentro de la batalla que se libra por el control de las localidades” cercanas, en la región de Nabatiye, declaró el ministro Ghassan Salamé.