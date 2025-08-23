Por tanto

Supermercado pierde juicio por cobrar ‘six pack’ a un precio diferente al de la góndola; confirman millonaria multa

El caso ocurrido en Heredia empezó por dos ‘six pack’ de gaseosa y terminó con una condena millonaria y costas judiciales para la cadena de supermercados PriceSmart

Por Arianna Villalobos Solís

La cadena de supermercados PriceSmart perdió un juicio tras cobrar a un cliente dos six pack de gaseosas a un precio distinto al que se exhibía en la góndola. El proceso empezó en la Comisión Nacional del Consumidor y, luego de varias apelaciones de la empresa, concluyó en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la obligación del comerio de pagar una multa millonaria.








