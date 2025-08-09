Por tanto

Hombre perdió la casa en que vivió más de 15 años pese a tener la compraventa, ¿por qué?

La nuera del vendedor reclamó el bien después de que este falleció; en el caso se discutió la figura de la usucapión

Por Arianna Villalobos Solís

Un hombre perdió la propiedad en la que vivió más de 15 años en Alajuela, pese a que tenía un contrato de compraventa que demostraba haber pagado por el terreno y a que reclamó tener derecho por el tiempo de ocupación. El conflicto se originó cuando falleció el vendedor y la nuera del difunto reclamó el bien. En este caso, se discutió la figura de la usucapión.








Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

