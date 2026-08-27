Podcast: ¿A qué se expone una empresa que no actúe ante el acoso laboral?

La inacción de un patrono ante un caso de acoso laboral puede tener consecuencias millonarias. ¿En qué se diferencia el hostigamiento laboral de un desacuerdo común en el trabajo? ¿Cuál es la línea que no debe cruzarse? Marcela Acosta , socia fundadora del bufete Quatro Legal , aclara dudas sobre el tema en el podcast Por Tanto .

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.