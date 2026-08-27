Podcast: ¿A qué se expone una empresa que no actúe ante el acoso laboral?

La inacción de un patrono ante un caso de acoso laboral puede tener consecuencias millonarias. ¿En qué se diferencia el hostigamiento laboral de un desacuerdo común en el trabajo? ¿Cuál es la línea que no debe cruzarse? Marcela Acosta, socia fundadora del bufete Quatro Legal, aclara dudas sobre el tema en el podcast Por Tanto.
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