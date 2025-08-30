Por tanto

Mujer logra condena contra constructora que incumplió contrato de casa; empresa obligada a pagar 5 rubros

La cliente debió hasta pagar las cuotas condominales que la constructora tenía atrasadas y, casi tres años después de haber pagado la prima, no le habían entregado la casa

Por Arianna Villalobos Solís
Una mujer logró que los Tribunales de Justicia condenaran a una constructora que incumplió un contrato de compraventa para la entrega de una casa en un condominio.
En la sentencia, uno de los rubros más importantes es la devolución de la prima. (Shutterstock/Shutterstock)







Por TantoContrato compraventaVenta de inmueblePrimaIncumplimiento contractual
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

