Hija consiguió excluir a su hermana de la herencia de su padre. El caso sucedió en Heredia

Tras la muerte de su padre, una mujer alegó que la herencia no debería distribuirse entre los tres hijos, sino entre dos

Por Arianna Villalobos Solís

La disputa por una herencia en Heredia llegó hasta el Tribunal de Apelación Civil y de Trabajo, luego de que una hija alegara que el patrimonio de su padre fallecido no debía distribuirse entre los tres hijos herederos, sino solo entre dos.








