Condenan a municipalidad por no retirar estorbo de una acera

La Sala Constitucional condenó a la Municipalidad de San José por no atender las denuncias de un grupo de vecinos sobre una estructura ilegal que bloqueaba una acera

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen una vivienda con un muro y maceta al frente; generados con inteligencia artificial
La Sala Constitucional condenó a la Municipalidad de San José por no atender las denuncias de un grupo de vecinos sobre una estructura ilegal que bloqueaba una acera y comprometía la accesibilidad de quienes transitaban por la zona. (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial) (ChatGPT/ChatGPT)







