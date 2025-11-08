Por tanto

CNFL demandó a empresa por caída de árbol sobre el tendido eléctrico; la sociedad alegó viento inusual. Conozca la sentencia final

La CNFL exigió el pago de ¢2 millones por los daños provocados tras la caída del árbol sobre el cableado. El caso llegó hasta la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, un árbol caído sobre el tendido eléctrico.
La CNFL demandó a una sociedad porque un árbol ubicado en su propiedad cayó sobre el tendido público. La empresa pretendía el pago de casi ¢2 millones por los daños provocados. Vea cómo se resolvió la disputa ante la Sala Primera de la Corte. (Imagen con fines ilustrativos generada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)







Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

