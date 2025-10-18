Por tanto

CCSS le dio medicinas equivocadas y terminó intoxicada en Emergencias. La Caja alegó que ella sabía leer. Esta fue la sentencia

La mujer estuvo en riesgo de sufrir un paro y una trombosis. Conozca la resolución de los estrados judiciales ante este error

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen un ebais y el empaquetado de medicamentos
Una paciente de la CCSS fue internada de gravedad por intoxicarse tras recibir el medicamento equivocado en su receta. (Jorge Castillo/Jorge Castillo)







