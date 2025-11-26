‘La Nación’ se une al ‘Black Friday’ con un 90% de descuento en su suscripción digital

La Nación ofrecerá una promoción especial durante el Black Friday: un 90% de descuento en la suscripción digital completa , disponible del miércoles 26 de noviembre al lunes 1.º de diciembre.

Se trata de una oferta por tiempo limitado dirigida a quienes buscan mantenerse informados con contenidos verificados, análisis rigurosos y acceso total a todo el ecosistema digital del medio.

¿Qué incluye la oferta?

Acceso ilimitado a contenidos digitales: Reportajes en profundidad, investigaciones, análisis, explicativos y coberturas que permiten comprender con mayor claridad la actualidad nacional e internacional.

Información clave para la toma de decisiones: Noticias y contenidos de Economía, Política, Seguridad, Educación, Sociedad, Cultura y Entretenimiento.

Herramientas y explicativos útiles: Guías, comparativos y materiales que facilitan la comprensión de temas complejos, como el comparativo de salarios.

Investigaciones destacadas:

La destrucción de bosque en Gandoca-Manzanillo

La debacle de Desyfin

La caída de Coopeservidores

Hallazgos judiciales sobre los extraditables

La historia minuto a minuto de la noche más violenta en un bar de Heredia, una noche que pudo evitarse.

Opinión y análisis especializado: Blogs, columnas y foros elaborados por voces expertas, con perspectivas diversas y fundamentadas.

Cobertura multiplataforma: Acceso desde la página web, la aplicación móvil para Android y iOS, y la versión ePaper.

Newsletters exclusivos: Por Tanto, Corrillos Políticos, De Viaje con Jairo, El Explicador, Nuestro Editorial y otros boletines elaborados para ofrecer contexto y análisis periódico.

Aplicación optimizada: Descargue el APP desde su tienda favorita de App Store o Google Play y tendrá una experiencia más ágil, que permite personalizar notificaciones, escuchar artículos, guardar contenidos y comentar desde cualquier dispositivo.

90% descuento LN Digital (La Nación/Canva)

Cómo activar el 90% de descuento

Ingresar al portal oficial de suscripciones de La Nación. Completar los datos solicitados. Activar la suscripción para comenzar a disfrutar de acceso ilimitado.

Detalles importantes de la promoción:

Disponible únicamente en el sitio oficial de La Nación .

. Válida del 26 de noviembre al 1.º de diciembre .

. Aplica para nuevos suscriptores durante el periodo promocional.

Una oportunidad para mantenerse bien informado

El Black Friday ofrece una ocasión excepcional para acceder a contenido verificado, profundo y de calidad a un precio reducido.