‘La Nación’ se une al ‘Black Friday’ con un 90% de descuento en su suscripción digital

La Nación ofrecerá una promoción especial durante el Black Friday: un 90% de descuento en la suscripción digital completa, disponible del miércoles 26 de noviembre al lunes 1.º de diciembre.
Se trata de una oferta por tiempo limitado dirigida a quienes buscan mantenerse informados con contenidos verificados, análisis rigurosos y acceso total a todo el ecosistema digital del medio.
¿Qué incluye la oferta?
Acceso ilimitado a contenidos digitales: Reportajes en profundidad, investigaciones, análisis, explicativos y coberturas que permiten comprender con mayor claridad la actualidad nacional e internacional.
Información clave para la toma de decisiones: Noticias y contenidos de Economía, Política, Seguridad, Educación, Sociedad, Cultura y Entretenimiento.
Herramientas y explicativos útiles: Guías, comparativos y materiales que facilitan la comprensión de temas complejos, como el comparativo de salarios.
Investigaciones destacadas:
- La destrucción de bosque en Gandoca-Manzanillo
- La debacle de Desyfin
- La caída de Coopeservidores
- Hallazgos judiciales sobre los extraditables
- La historia minuto a minuto de la noche más violenta en un bar de Heredia, una noche que pudo evitarse.
Opinión y análisis especializado: Blogs, columnas y foros elaborados por voces expertas, con perspectivas diversas y fundamentadas.
Cobertura multiplataforma: Acceso desde la página web, la aplicación móvil para Android y iOS, y la versión ePaper.
Newsletters exclusivos: Por Tanto, Corrillos Políticos, De Viaje con Jairo, El Explicador, Nuestro Editorial y otros boletines elaborados para ofrecer contexto y análisis periódico.
Aplicación optimizada: Descargue el APP desde su tienda favorita de App Store o Google Play y tendrá una experiencia más ágil, que permite personalizar notificaciones, escuchar artículos, guardar contenidos y comentar desde cualquier dispositivo.
Cómo activar el 90% de descuento
- Ingresar al portal oficial de suscripciones de La Nación.
- Completar los datos solicitados.
- Activar la suscripción para comenzar a disfrutar de acceso ilimitado.
Detalles importantes de la promoción:
- Disponible únicamente en el sitio oficial de La Nación.
- Válida del 26 de noviembre al 1.º de diciembre.
- Aplica para nuevos suscriptores durante el periodo promocional.
Una oportunidad para mantenerse bien informado
El Black Friday ofrece una ocasión excepcional para acceder a contenido verificado, profundo y de calidad a un precio reducido.
La suscripción ya se puede activar con el 90% de descuento por tiempo limitado.