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‘La Nación’ desarrolla herramienta de inteligencia artificial para fortalecer oferta de valor para suscriptores

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa en los medios latinoamericanos y empezó a generar resultados tangibles a nivel de producto

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Por Kattia Bermúdez
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Kattia Bermúdez

Kattia Bermúdez

Jefa de Redacción. Licenciada en Periodismo en la Universidad de Costa Rica (UCR), donde también ejerció como docente. Tiene una Maestría en Marketing Digital de OBS Business School. En 1999 recibió el Premio Nacional de Periodismo Jorge Vargas Gené a la cobertura en temas económicos. Miembro de Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte.

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