‘La Nación’ desarrolla herramienta de inteligencia artificial para fortalecer oferta de valor para suscriptores

La Nación de Costa Rica desarrolló un asistente editorial basado en inteligencia artificial como parte de un programa regional impulsado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Google News Initiative, que concluyó el pasado 23 de abril.

El AI Product Lab, impulsado por la SIP y Google, permitió a más de 20 medios —incluida La Nación— pasar de la experimentación a soluciones concretas en sus operaciones.

Los medios de comunicación participantes desarrollaron herramientas que abarcan desde la automatización de procesos hasta la generación de nuevos ingresos y la optimización de coberturas en tiempo real, integrando la IA en sus flujos de trabajo diarios.

Incluyó organizaciones tradicionales, regionales y nativas digitales de países como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Desarrollado por Marktube Group, el programa se estructuró en tres fases de setiembre 2025 a abril 2026: formación con expertos internacionales, talleres intensivos de prototipado y una etapa final con financiamiento y acompañamiento técnico.

Este enfoque permitió validar la viabilidad técnica y el impacto financiero de cada iniciativa antes de su implementación.

De acuerdo con los organizadores, la metodología fue clave para acelerar resultados.

Los equipos pasaron de explorar la IA a diseñar productos concretos, incluyendo soluciones basadas en arquitecturas RAG y agentes inteligentes conectados a sus propias bases de datos de archivo histórico, como el caso de La Nación que pronto estará a disposición de sus suscriptores.

El impacto ya se refleja en mejoras en eficiencia operativa, decisiones basadas en datos y nuevas oportunidades de negocio.