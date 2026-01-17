‘La Nación’ seleccionada en programa AI Product Lab de la SIP y Google para aplicar la inteligencia artificial en sus procesos

La Nación forma parte de un grupo selecto de 21 medios de 12 países de América Latina que pasaron a la etapa de implementación del AI Product Lab, una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con el apoyo de Google News Initiative (GNI).

Este hito coloca al este medio de referencia de Costa Rica en el núcleo de un experimento regional que no solo explora el uso de la inteligencia artificial (IA) en las redacciones, sino que busca transformar el modelo de producción, distribución y sostenibilidad del periodismo.

En esta fase de implementación, los 21 de 45 medios seleccionados, entre ellos La Nación, acceden a financiamiento directo para poner en marcha sus proyectos de IA.

La cohorte integra organizaciones de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

“En Google, nuestro compromiso con la industria de las noticias en América Latina es firme. Estas iniciativas, que buscan aplicar la Inteligencia Artificial de forma estratégica, no solo optimizarán las redacciones y fortalecerán sus modelos de negocio, sino que, lo más importante, tendrán un impacto significativo y positivo en la manera en que la población latinoamericana accede a información relevante y de calidad”, señaló Alejandra Brambila, News Partner Manager en Google.

La fase de desarrollo de los proyectos se extenderá hasta inicios de abril de 2026. (Google )

De la curiosidad a la aplicación estratégica

Tras una primera fase de diagnóstico y formación, La Nación y el resto de medios seleccionados entran ahora en el tramo decisivo: pasar del diseño de ideas a la implementación técnica de productos y soluciones concretas basadas en IA.

“El AI Product Lab representa un paso decisivo para que los medios de América Latina pasen del interés por la Inteligencia Artificial a su aplicación concreta y estratégica”, afirmó el director ejecutivo de la SIP, Carlos Lauría.

El programa, diseñado e implementado por la consultora Marktube, busca que los medios no solo adopten tecnología, sino que incorporen una verdadera cultura de producto: identificar problemas, priorizar soluciones y medir impacto en negocio y en audiencia.

Los proyectos con IA en camino

Los proyectos que se desarrollan en esta fase se agrupan en cuatro grandes verticales.

La vertical más demandada del AI Product Lab es la de “copilotos de redacción”: herramientas que permiten delegar en la IA buena parte de la “carpintería” periodística y de producción.

Otro de los diagnósticos clave del AI Product Lab es la existencia de vastos archivos históricos que permanecen como un “patrimonio inactivo”. Por ello se trabajará en soluciones de “recuperación y consultas inteligentes” que apuntan a permitir a periodistas y lectores dialogar con el archivo en lenguaje natural, obteniendo contexto, antecedentes, cifras y conexiones en segundos.

La cuarta vertical del programa se centra en “aplicaciones especializadas” para optimizar unidades de negocio específicas.

Estas aplicaciones no solo mejoran la eficiencia operativa; también apuntalan la sostenibilidad del medio en un mercado donde la diversificación de ingresos y la innovación en productos se vuelven imprescindibles.

“El verdadero valor del AI Product Lab reside en la creación concreta de capacidades instaladas y en la adopción de una visión de producto que permite a los medios convertir la Inteligencia Artificial en un aliado estratégico para su sostenibilidad”, explicó Ezequiel Arbusti, director de Marktube Group.

La fase de desarrollo de los proyectos se extenderá hasta inicios de abril de 2026. El programa concluirá con una sesión final de resultados y aprendizajes compartidos, en la que se presentarán los hallazgos más relevantes y las soluciones destacadas de la cohorte.

Para La Nación, esa instancia será una vitrina y, al mismo tiempo, un punto de partida hacia la innovación a favor de sus lectores.