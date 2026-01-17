Noticias Grupo Nación

‘La Nación’ seleccionada en programa AI Product Lab de la SIP y Google para aplicar la inteligencia artificial en sus procesos

En esta fase de implementación, los 21 de 45 medios seleccionados, entre ellos La Nación, acceden a financiamiento para poner en marcha sus proyectos de IA

Por Redacción de La Nación

La Nación forma parte de un grupo selecto de 21 medios de 12 países de América Latina que pasaron a la etapa de implementación del AI Product Lab, una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con el apoyo de Google News Initiative (GNI).








