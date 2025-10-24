Noticias Grupo Nación

‘La Nación’ participa en el AI Product Lab, un programa regional que impulsa la innovación con inteligencia artificial

Más de 40 medios de 12 países participan en la iniciativa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Google News Initiative

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

La Nación forma parte del grupo de 45 medios latinoamericanos seleccionados para participar en el AI Product Lab, un programa pionero impulsado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Google News Initiative (GNI) que busca acelerar la adopción estratégica de la inteligencia artificial (IA) en las redacciones de la región.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Google News InitiativeInteligencia ArtificialAI

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.