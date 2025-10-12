‘La Nación’ celebra 79 años de historia con una oferta especial en su suscripción digital

Este 12 de octubre cumplimos 79 años de atestiguar y contar la historia de Costa Rica, con independencia y la clara misión de fortalecer la vida democrática en el país.

Durante casi ocho décadas hemos acompañado a nuestros lectores, llevando información verificada, investigaciones profundas y análisis que ayudan a entender mejor lo que sucede en nuestro entorno. Este mes queremos celebrar junto a usted con una oportunidad única: disfrute de todo nuestro contenido digital con un 79% de descuento el primer año.

Esta oferta es por tiempo limitado. Es nuestra manera de agradecer su confianza y de invitarle a seguir formando parte de esta historia.

¡Estamos de aniversario! ‘La Nación’ cumple 79 años y lo celebramos con usted. (La Nación/Diseño)

Lo que encontrará en su suscripción

Más que noticias, encontrará contenido que le conecta con la realidad y le ayuda a tomar decisiones informadas:

Reportajes y narrativas que explican el país y el mundo con rigor y claridad.

con rigor y claridad. Información verificada sobre política, economía, deporte, sociedad, salud, cultura y medio ambiente.

sobre política, economía, deporte, sociedad, salud, cultura y medio ambiente. Explicativos, datos y análisis que simplifican lo complejo.

Opiniones y columnas de los periodistas y especialistas más influyentes.

LEA MÁS: 79 años de impresión contrarreloj: Una noche dando forma a ‘La Nación’

Sus beneficios como suscriptor

Acceso ilimitado a todo el contenido web, la app (Android y iOS) y ePaper.

a todo el contenido web, la app (Android y iOS) y ePaper. Newsletters exclusivos como Por Tanto , Corrillos Políticos , De Viaje con Jairo y El Explicador .

como , , y . Experiencia personalizada en la app: escuche noticias, guarde artículos, reciba alertas y comparta información en tiempo real.

Cómo aprovechar la promoción

Ingrese al siguiente enlace, complete sus datos y obtenga su 79% de descuento en la suscripción digital. Por solo ₡15.425 el primer año podrá mantenerse informado como nunca, con el respaldo de un medio que desde 1946 ha defendido la verdad y la independencia periodística.

Este aniversario es especial porque lo compartimos con usted: juntos hemos escrito esta historia, y juntos seguiremos contando la de Costa Rica.