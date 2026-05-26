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Atenea, el nuevo asistente con inteligencia artificial de ‘La Nación’, ya está disponible para suscriptores (versión beta)

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Por Kattia Bermúdez
Atenea, asistente editorial de inteligencia artificial La Nación
Atenea, asistente editorial de inteligencia artificial La Nación (Dominick /La Nación)







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Kattia Bermúdez

Kattia Bermúdez

Jefa de Redacción. Licenciada en Periodismo en la Universidad de Costa Rica (UCR), donde también ejerció como docente. Tiene una Maestría en Marketing Digital de OBS Business School. En 1999 recibió el Premio Nacional de Periodismo Jorge Vargas Gené a la cobertura en temas económicos. Miembro de Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte.

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