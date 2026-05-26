Atenea, el nuevo asistente con inteligencia artificial de ‘La Nación’, ya está disponible para suscriptores (versión beta)

En La Nación seguimos transformando nuestra forma de hacer y entregar periodismo para acompañarle mejor en un entorno informativo cada vez más complejo. Hoy damos un paso clave en ese camino con el lanzamiento de Atenea, nuestro nuevo asistente editorial con inteligencia artificial, disponible en versión beta exclusiva para suscriptores.

Atenea es una herramienta conversacional diseñada para que usted pueda explorar y comprender nuestro contenido de manera más ágil, práctica y personalizada, siempre a partir de información verificada producida por nuestra redacción.

Qué puede hacer Atenea por usted

Atenea está pensada como un puente entre el archivo periodístico de La Nación y sus necesidades de información del día a día.

Con ella usted podrá:

Conversar con nuestro archivo periodístico del último año.

Hacer preguntas sobre temas de Política, Economía y El País.

Obtener resúmenes claros de noticias para ponerse al día más rápido.

Encontrar enlaces relacionados para profundizar en los temas que le interesan.

Sabemos que, como suscriptor, usted valora el contexto, la profundidad y la información confiable. Por eso Atenea no es un sistema genérico: se alimenta exclusivamente de contenido publicado por La Nación, elaborado bajo nuestros estándares editoriales.

Cómo nació esta innovación

Atenea es el resultado de un proceso de trabajo que La Nación viene desarrollando para integrar la inteligencia artificial de forma responsable en sus operaciones periodísticas.

En agosto del 2025, La Nación fue seleccionada entre 45 medios latinoamericanos para participar en el AI Product Lab, un programa regional impulsado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Google News Initiative (GNI), enfocado en acelerar la adopción estratégica de la inteligencia artificial en las redacciones.

Esta experiencia permitió a nuestro equipo periodístico fortalecer sus capacidades en producto digital, explorar casos de uso concretos de inteligencia artificial y diseñar prototipos orientados a generar valor real para las audiencias.

A partir de ese trabajo, La Nación desarrolló, junto con RPA Latam, una herramienta propia de inteligencia artificial para fortalecer la oferta de valor para suscriptores, enfocada en mejorar el acceso al archivo, ofrecer más contexto y acompañar la toma de decisiones informadas de nuestros lectores.

Atenea es el primer resultado visible de ese esfuerzo conjunto entre las áreas editorial, de producto, tecnología y analítica de audiencias.

La Nación presentó en abril pasado a Atenea, el nuevo asistente editorial de inteligencia artificial para suscriptores, durante el congreso de WAN-IFRA Latinoamérica en Bogotá, Colombia. (Cortesía /La Nación)

IA al servicio del periodismo, no al revés

En La Nación entendemos la inteligencia artificial como una herramienta que complementa el trabajo periodístico, no como un reemplazo de la labor de nuestros periodistas. Por eso, el diseño de Atenea se centra en tres principios:

Rigor editorial : las respuestas se basan en información publicada por La Nación , sometida a nuestros procesos de verificación.

: las respuestas se basan en información publicada por , sometida a nuestros procesos de verificación. Transparencia : Atenea remite a enlaces y notas de origen para que usted pueda revisar el contexto completo.

: Atenea remite a enlaces y notas de origen para que usted pueda revisar el contexto completo. Utilidad para el suscriptor: priorizamos casos de uso que le ayuden a orientarse mejor en la agenda informativa y a aprovechar más su suscripción.

Este proyecto se enmarca en una estrategia más amplia de transformación digital, en la que La Nación ha venido desarrollando herramientas editoriales y productos apoyados en IA para optimizar flujos de trabajo internos, mejorar la personalización de contenidos y explorar nuevas formas de interacción con las audiencias.

Qué significa que Atenea esté en versión beta

El lanzamiento de Atenea en versión beta es un paso deliberado para probar, aprender y mejorar junto con nuestros suscriptores.

En esta etapa inicial:

El asistente se concentra en contenido desde enero del 2025 hasta la actualidad, y en secciones específicas (Política, Economía y El País).

Seguiremos ajustando su comportamiento, afinando las respuestas y ampliando sus capacidades a partir del uso real.

Sus comentarios serán fundamentales para definir las próximas mejoras y prioridades de desarrollo.

Hemos habilitado canales de retroalimentación dentro de la experiencia para que pueda contarnos qué le funciona bien, qué podríamos mejorar y qué nuevas funciones le gustaría ver en el futuro.

Cómo empezar a usar Atenea

Usar Atenea es muy sencillo:

Si usted es suscriptor, ingrese con su usuario a nacion.com .

. Busque el ícono de Atenea dentro del sitio.

dentro del sitio. Empiece a conversar con el asistente y explore sus posibilidades.

Con Atenea, reafirmamos nuestro compromiso de innovar sin renunciar a lo esencial: ofrecerle periodismo confiable, relevante y al servicio de las personas que, como usted, apoyan nuestro trabajo con su suscripción.