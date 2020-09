Les pregunto a las mujeres que leen este blog, cuántas veces mientras estamos corriendo no nos han gritado “piropos” en la calle, cuántas veces no nos han tocado sin nuestro consentimiento, cuántas de nosotras llevan gas pimienta como uno de sus accesorios de entrenamiento, cuántas no andamos la llave de la casa (o del carro) en las manos con la punta hacia afuera por si tenemos que defendernos, cuántas no han podido defenderse.