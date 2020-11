En ese lugar realmente me daban ganas de entrenar fuerte, porque si no sería presa de la soledad y aburrimiento. Me sentía muy segura, salía a caminar sola, a acampar durante varios días sola… Sin preocuparme de que me asalte o me violen, sin esas ideas que constantemente nos meten miedo. Me liberé de todas las inseguridades. Descubrí el trail running, leí sobre correr descalza y hasta intenté “ir creando adaptaciones en mi cuerpo”.