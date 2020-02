Crucé la meta y me tiré boca arriba en el pasto húmedo, afortunadamente no caí sobre boñiga. “¿Estás bien?”. Una voz me llegó desde lejos. No, no estaba bien, estaba temblando por ese último esfuerzo, temblaba de frío, y quería quedarme allí para siempre. “¿Estás bien?” De nuevo la voz; me levanté para asegurarme de que no era yo hablando conmigo misma de nuevo. Mónica estaba allí y me regaló una enorme sonrisa. Me dijo “¡Rocío, llegó! Segunda en la categoría y de cuarta en la general”. Si no me puse a llorar de la emoción fue porque estaba agotada, no me quedaban fuerzas. Le devolví una sonrisa cansada y me volví a quedar quieta un rato más.