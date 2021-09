Conclusiones del Marco Fiscal de Mediano Plazo

El pasado mes de agosto el Ministerio de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para el periodo 2021- 2026. Este documento plasma el diseño y la formulación de la política fiscal en el mediano plazo, así como las principales proyecciones fiscales con el objetivo de disponer de una guía operacional.

Además, identifica los principales riesgos que pueden enfrentar las finanzas públicas, al perjudicar las metas fiscales y la formulación anual del presupuesto nacional. Por esa razón, el MFMP no solo se centra en la elaboración de proyecciones, sino que cuantifica de manera coherente y estructurada los objetivos fiscales del Gobierno en el mediano plazo.

Presentar el MFMP en conjunto con el Presupuesto Nacional es un paso en la dirección correcta para fortalecer la institucionalidad fiscal, con el fin de brindar observaciones que permitan abrir un debate técnico enfocado en las siguientes áreas:

1) El supuesto de crecimiento económico puede subestimar la trayectoria de la deuda del Gobierno Central.

El equipo técnico del Ministerio de Hacienda al apoyarse de insumos del Banco Central de Costa Rica parte del supuesto que la economía de Costa Rica crecerá 3,9% en 2021 y 3,7% en 2022. Este escenario implica que la recaudación tributaria superará el 15% del PIB a partir del 2021, provocando una mejora en las necesidades de financiamiento y en la evolución de la deuda del Gobierno Central. No obstante, al descomponer el crecimiento del PIB estimado en 2021 la demanda interna crecerá 3,4%, aspecto que no es necesariamente coherente con la tasa de desempleo y el deterioro de los términos de intercambio, producto del aumento en el precio del petróleo en más del 50% en el primer semestre. Estos dos hechos deterioran la recuperación del ingreso disponible de los hogares, dando como resultado una erosión en el consumo privado que suma más del 60% del PIB en Costa Rica. De esta manera, el crecimiento del PIB puede estar sobreestimado por la recuperación esperada en la demanda interna.

2) El riesgo de no aprobación de créditos externos puede materializar una depreciación cambiaria que eleve la trayectoria de la deuda del Gobierno Central.

En el MFMP se simula un choque exógeno del tipo de cambio sobre la evolución de la deuda, pero no se puntualiza que el riesgo de no aprobación de los créditos externos, compaginado con la estrategia de deuda interna puede materializar el impacto del riesgo cambiario. Particularmente desde el 2020, la Tesorería Nacional viene reduciendo significativamente la emisión de deuda interna en dólares, ya que el Gobierno Central ha recibido una lista importante de créditos externos con organismos multilaterales. En el 2021 esos créditos externos totalizan US$2.500 millones, sin embargo, únicamente se han aprobado menos de la mitad, afectando el influjo de dólares al Gobierno Central para el cumplimiento de las obligaciones en esa moneda (la deuda en moneda extranjera representa el 41% del total). Ante esa situación, la demanda neta en dólares del Sector Público No Financiero ha totalizado US$2.200 millones en los primeros 9 meses del año, dato que es significativamente mayor al promedio registrado en el mismo periodo de los últimos 5 años (promedio de US$1.000 millones) y ejerce presión en la trayectoria del tipo de cambio. Como resultado, es necesario implementar una estrategia fiscal que permita minimizar ese riesgo potencial, principalmente porque el escenario de base del Ministerio de Hacienda parte de una apreciación del colón entre 2021 y 2026.

3) Fortalecer la comunicación del Ministerio Hacienda y el Consejo Fiscal Independiente es clave para la mejora de la institucionalidad fiscal

Finalmente, el MFMP y la conformación del Consejo Fiscal Independiente es un esfuerzo importante que mejora la institucionalidad fiscal en Costa Rica. No obstante, el MFMP es un instrumento clave para la formulación de la política fiscal, por lo que una comunicación clara y concisa de este informe a los públicos de interés permitiría reforzar la transparencia del Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, en Colombia existe una conferencia donde el ministro de Hacienda presenta el MFMP, al mismo tiempo los inversores locales e internacionales utilizan el informe para la definición de la estrategia de inversión. Por otra parte, el Consejo Fiscal Independiente debe proporcionar un criterio técnico sobre los supuestos de las proyecciones macroeconómicas del MFMP y la formulación de la estrategia fiscal de mediano plazo plasmada en el documento. Por ejemplo, en el MFMP de Perú al cierre del informe el Consejo hace un resumen de las proyecciones del Ministerio de Hacienda y da un criterio técnico de las mismas.

En síntesis, firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no solo implica aplicar un ajuste fiscal, sino también fortalecer la formulación de la política fiscal. Un ejemplo claro de eso es el MFMP, al dejar plasmado los objetivos fiscales de mediano plazo de Costa Rica, así como los potenciales riesgos que puede enfrentar el Ministerio de Hacienda. Para complementar el análisis es necesario realizar conclusiones que puedan abrir el debate técnico para mejorar la institucionalidad fiscal.