”Se trata de situaciones que impactan de manera distinta. En el caso de la violación dentro del matrimonio, tenemos a una mujer que se enfrenta cada día con el riesgo de ser invadida por la persona que convive con ella y de quien no puede defenderse. En el caso de un asalto sexual, está el impacto por lo desconocido y el riesgo por contagios --que no está ausente en la violación perpetrada por la pareja-- pero la víctima no está permanentemente expuesta a la agresión”.