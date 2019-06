“Preocupa mucho el no conocer cómo viene el formulario, el detalle de las casillas del formulario”, expresa Coghi. “desde la perspectiva contable, dependerá mucho de la información que Tributación me pida en este formulario, para yo hacer los cambios. Los contribuyentes tienen que comenzar a hacer la captura de la información desde el 1.° de julio. Si Tributación me va a pedir un nivel de detalle que yo no registro actualmente en mi contabilidad, eso significa reprocesos para los contribuyentes. Van a tener que devolverse a hacer cambios desde el 1.° de julio”.