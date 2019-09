Este caso es un buen ejemplo de la gestión del nuevo patrón de Keylor. Según medios franceses, prácticamente cada vez que Neymar se lesiona, viaja a Brasil, donde sale de fiesta muchas noches. También viaja a Brasil cuando cumple su hermana o cuando es el Carnaval de Río. No acompaña al equipo en las celebraciones de títulos locales si está lesionado y desde hace unos meses ha pedido irse del club para regresar al Barcelona, pero no lo consiguió. En todo este tiempo no ha jugado ni un minuto. No hizo pretemporada con su equipo y según el diario catalán Sport.es está deprimido por tener que quedarse en el PSG.