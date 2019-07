Un estudio de la Universidad Nacional (UNA) de 2018 reveló que las pruebas de Bachillerato urgían de una transformación porque estaban “descontextualizadas, no medían el conocimiento real de los estudiantes y no permitían cumplir objetivos académicos”. Además, de acuerdo con el análisis, la promoción era “deficiente y no se medía la calidad de la educación”.