“El nómada digital es un tipo de turista no tradicional que no viene a desplazar mano de obra local y, por lo tanto, el proyecto no debería considerarse como controversial, sino que, más bien, viene a beneficiar a un sector de la economía que ha sido duramente abatido por la pandemia”, dijo Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).