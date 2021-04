“Es como si el algoritmo te dijera: vea, aquí están este montón de sudokus. Los sudokus son difíciles de resolver pero fáciles de validar. Si me das un sudoku en difícil yo voy a tardar mucho en hacerlo, pero si me lo das ya resuelto, me toma pocos segundos para que yo valide si el sudoku está bien resuelto. Con Bitcoin y con las criptomonedas, lo que pasa es que el algoritmo te está dando a vos un sudoku en blanco, y se lo está dando a varias personas al mismo tiempo. Esas personas que resuelven ese sudoku son los mineros”.