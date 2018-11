Aprendamos juntos 2.0: Las elecciones para elegir representantes de los 435 distritos electorales de Estados Unidos se llevan a cabo cada dos años. Las de este año se llama Midterm o término medio porque ocurre en medio del período presidencial. Los 435 representantes o congresistas elegidos ahora formarán el Congreso número 116 de los Estados Unidos. The more you know 😉