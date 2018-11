Las negociaciones en este punto continúan, pues las propuestas de Londres no convencen a la UE y la de la UE no satisface a Londres. De hecho, este tema ha estado a punto de colapsar los acuerdos y es el rubro que podría activar la prórroga para que el brexit no sea el 29 de marzo. Síp; lo sabemos, es un poco enredado, pero it is what it is. Más adelante te detallamos el caso de las Irlandas.