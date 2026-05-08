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TikTok mostró más contenido republicano durante la campaña electoral de Estados Unidos, revela estudio científico

Investigación analizó más de 280.000 recomendaciones de TikTok durante las elecciones de 2024

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Por Jailine González Gómez
Un estudio detectó una exposición desigual a contenido político en TikTok durante la campaña presidencial de EE. UU.
Un estudio detectó una exposición desigual a contenido político en TikTok durante la campaña presidencial de EE. UU. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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