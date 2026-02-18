Algoritmo de X (antes Twitter) promueve contenido conservador y reduce visibilidad de medios tradicionales, revela estudio

Esta fotografía ilustrativa muestra los logotipos de la red social X (antes Twitter) en Bruselas el 29 de septiembre de 2025.

Un experimento realizado con usuarios activos de X en Estados Unidos encontró que el algoritmo de recomendación de la plataforma puede modificar actitudes políticas. El estudio, titulado The political effects of X’s feed algorithm y publicado este miércoles 18 de febrero en la revista Nature, concluye que activar el feed algorítmico aumentó la interacción y desplazó opiniones hacia posiciones más conservadoras en temas de política pública y coyuntura.

La investigación se desarrolló durante siete semanas entre julio y setiembre de 2023. Participaron 4.965 usuarios que completaron todas las etapas del experimento. Cada persona fue asignada al azar a utilizar el feed cronológico (Following) o el feed algorítmico (For you), que añade y reordena contenidos según criterios de la plataforma.

El diseño permitió comparar dos situaciones: usuarios que pasaron del feed cronológico al algorítmico y usuarios que hicieron el cambio inverso. Además de encuestas antes y después del tratamiento, los investigadores recopilaron datos sobre contenido visualizado, comportamiento en la plataforma y cuentas seguidas.

Más interacción y cambio en prioridades

Entre quienes inicialmente usaban el feed cronológico, cambiar al feed algorítmico produjo efectos medibles. Estos usuarios fueron menos propensos a reducir su uso de la plataforma. También mostraron mayor probabilidad de priorizar temas asociados al Partido Republicano, como inflación, inmigración y criminalidad.

El estudio señala que este grupo expresó con mayor frecuencia la idea de que las investigaciones judiciales contra Donald Trump eran inaceptables. Asimismo, fue menos probable que mantuviera una visión positiva del presidente ucraniano Volodímir Zelenski en el contexto de la guerra en Ucrania.

En contraste, quienes pasaron del feed algorítmico al cronológico no mostraron cambios comparables en sus actitudes. Tampoco se detectaron efectos significativos sobre la polarización afectiva ni sobre la identificación partidaria declarada en ninguno de los grupos.

¿Qué promueve el algoritmo?

Para explorar el mecanismo detrás de estos resultados, el equipo analizó el contenido que el algoritmo priorizaba. Según el artículo, el feed algorítmico promovía contenido conservador y reducía la visibilidad de publicaciones de medios tradicionales.

La exposición a este contenido también influyó en el comportamiento. Usuarios que cambiaron al feed algorítmico comenzaron a seguir cuentas de activistas políticos conservadores. Muchos mantuvieron esas suscripciones incluso después de volver al feed cronológico.

Los autores plantean que esta persistencia ayuda a explicar la asimetría observada: activar el algoritmo generó cambios detectables, mientras que desactivarlo no produjo efectos equivalentes.

El estudio fue realizado por académicos de universidades europeas, sin colaboración de X. Se registró previamente en la Asociación Americana de Economía y recibió aprobación ética de la Universidad de St. Gallen.

Los participantes fueron reclutados a través de la firma YouGov. El 76% utilizaba el feed algorítmico antes del experimento. Durante el periodo de estudio, el cumplimiento declarado de la asignación fue superior al 85%.

Según los autores, los resultados sugieren que la exposición inicial al algoritmo de X puede tener efectos persistentes en actitudes políticas actuales y en la selección de cuentas seguidas, incluso sin modificar la afiliación partidaria.