Detrás del Click

Algoritmo de X (antes Twitter) promueve contenido conservador y reduce visibilidad de medios tradicionales, revela estudio

Estudio publicado en la revista ‘Nature’ halló que el ‘feed’ algorítmico de X prioriza contenido conservador y cambia opiniones

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Esta fotografía ilustrativa muestra los logotipos de la red social X (antes Twitter) en Bruselas el 29 de septiembre de 2025.
Esta fotografía ilustrativa muestra los logotipos de la red social X (antes Twitter) en Bruselas el 29 de septiembre de 2025. (NICOLAS TUCAT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGXTwitter
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.