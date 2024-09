La teoría de la Internet Muerta: ¿Estamos interactuando con bots?

La proliferación de bots, la baja interacción humana, la rápida aparición de la inteligencia artificial generativa (capaz de crear imágenes, textos y hasta video) en redes sociales, así como la creciente dependencia de algoritmos en plataformas digitales llevaron a varios usuarios a una dramática conclusión: la Internet, tal y como lo conocíamos, está muerta.

Esta teoría, conocida como teoría de la ”Internet Muerta”, ha ganado seguidores que aseguran que gran parte del contenido en la web es generada con inteligencia artificial (IA) y que la interacción genuina entre humanos es una rareza. Esta idea popularizada entre foros de Internet despierta el debate sobre la convivencia digital que tienen los humanos con las inteligencias artificiales y la posibilidad de que, en el futuro, la mayor cantidad de contenido que consumamos no sea generada por personas reales. Descubra lo que hay Detrás del click.

La teoría de la Internet Muerta propone que el contenido en la web está cada vez más influenciado por la inteligencia artificial y los bots, disminuyendo la autenticidad de nuestras interacciones digitales.

El crecimiento de la automatización, el uso de bots para inflar contenido y las granjas de clics han despertado mayores sospechas entre los usuarios, quienes ahora desconfían de lo que consumen en la web. Desde los chatbots que responden cuando consultan a un negocio, hasta los comentarios en Facebook que incitan a hacer clic en enlaces con promesas de grandes ganancias en criptomonedas o acceso a contenido exclusivo —frecuentemente fraudulentos—, la preocupación por la autenticidad de lo que circula en Internet va en aumento.

Modalidades hay muchas, incluso ya existen avatares virtuales perfilados a convertirse en grandes influencers que en algunos casos logran ganar hasta $1,000 al mes, siendo transparentes con su naturaleza robotizada.

La teoría, popular en foros de Internet como Reddit y 4chan, sugiere que la web se ha convertido o se convertirá en un sistema controlado, en el que los bots y algoritmos crean una ilusión de actividad para manipular las percepciones de la sociedad. En este escenario, los humanos serían engañados, interactuando con entidades artificiales, mientras las grandes corporaciones tecnológicas aprovechan para dirigir el tráfico y monetizarlo.

¿Cuánto porcentaje de cuentas manejadas por humanos y por bots existen? La pregunta no tiene una respuesta definitiva. Según el portal del MIT en su entrada “Estudio revela que el software de detección de bots no es tan preciso como parece”, aunque las redes sociales buscan moderar y deshacerse de interacciones automatizadas de baja calidad como spam y contenido de estafas, la tarea de moderar e identificar estos contenidos no es sencilla.

Los investigadores descubrieron que la detección de bots era un problema complejo, además muchos de los datos sobre la moderación en plataformas sociales no son transparentes, lo que dificulta tener una visión integral de los bots y su comportamiento en línea.

Zachary Schutzman, investigadora postdoctoral en el Instituto de Datos, Sistemas y Sociedad del MIT dijo que mayor transparencia de estos datos permitiría una modelización mucho más completa y fiable.

¿Hay vida en la red? Uso de redes sociales por humanos

Según el informe del Pew Research Center, sobre el uso de redes sociales en Estados Unidos, se encontró que una amplia cantidad de personas reales utilizaban las plataformas sociales, eran activos y generaban contenido regularmente, desde tuits hasta comentarios. Siendo que el 83% de las personas entrevistadas consumían contenido en plataformas como, por ejemplo, YouTube.

En el caso de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, por medio del Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) en su informe del uso de plataformas sociales en el país (2024) afirmó que el 90% de la población con acceso a un celular usaba redes sociales.

Datos sobre el informe del uso de redes sociales en Costa Rica. CICOM.

En contraste con la visión apocalíptica de la teoría de la “Internet Muerta”, la actividad humana en línea no solo se mantiene, sino que sigue evolucionando. Los usuarios continúan adoptando nuevos formatos, plataformas y lenguajes, como lo demuestra el rápido crecimiento de TikTok y los cambios en el consumo de redes sociales. Si bien es cierto que los bots y los contenidos automatizados por IA están presentes, la participación humana sigue siendo significativa en la web, al menos por ahora.

Sin embargo, la teoría de la “Internet Muerta” o la teoría de la “Internet vacía” como se le conoce también, resuena con una preocupación que también tienen algunos expertos. Según se traduce del artículo académico “Influencers artificiales y la teoría del Internet Muerta” a medida que la IA prolifera en la generación de contenido, moldea cada vez más las percepciones y comportamientos de los usuarios, dirigiendo la narrativa digital hacia sus objetivos determinados algorítmicamente.

El potencial para manipular el discurso humano en la red, para convertir las redes sociales en herramientas de propaganda y radicalizar al electorado en serios debates políticos existe y esto se agrava por el hecho de que muchos pueden tener dificultades para discernir entre datos “reales” y “falsos” (o, en ese sentido, entre aquellos generados por humanos y los generados por IA). De ahí que la aparición de deepfakes, un subproducto de los avances de la IA, presenta desafíos para garantizar la confianza digital

Además, según el artículo del MIT “La alfabetización digital no detiene la propagación de la desinformación”, aunque algunos usuarios estén familiarizados con la tecnología y puedan reconocer con mayor facilidad contenido generado por IA, esto no impide que propaguen información falsa. A pesar de que las habilidades tecnológicas son cruciales para distinguir entre lo real y lo falso, el pensamiento crítico sigue siendo imprescindible antes de compartir cualquier información.

Un estudio similar, titulado “Detectar bots sociales políticos en Twitter: Un caso de estudio de las elecciones generales españolas de 2019″, reveló la participación activa de bots sociales en la red X (antes conocida como Twitter) dentro del debate público de dichas elecciones. El estudio destacó que estos bots generaron un número considerable de interacciones diarias y un alto volumen de tráfico. Además, se observó que los humanos tienden a retuitear contenido generado por los bots, mientras que los bots, a su vez, retuitean contenido humano para amplificar su difusión y hacerlo viral.

La teoría de la Internet Muerta, una conspiración atractiva

Una posible razón por la que la teoría de la Internet Muerta ha ganado tanta tracción es su capacidad para simplificar un ecosistema complejo. A medida que los usuarios experimentan una creciente automatización en sus interacciones diarias, es fácil sentir que la autenticidad se ha perdido. Sin embargo, esta percepción no refleja la realidad. La Internet sigue siendo, en su esencia, una red humana, aunque la preocupación sobre la pérdida de este espacio podría reflejar la preocupación de retos tecnológicos futuros.

A medida que las plataformas digitales se llenan de contenido automatizado, surge la pregunta: ¿qué tanto de lo que vemos y consumimos es realmente generado por personas y no por bots?"

“Aunque la integración de la IA en las redes sociales introduce nuevas vías para la participación y la eficiencia, no debe eclipsar la necesidad fundamental de una conexión humana auténtica. Como miembros de una sociedad cada vez más digital, hay una responsabilidad colectiva de asegurar que el avance tecnológico mejore, en lugar de restar valor a la experiencia humana en el ámbito digital. Originalmente, se desarrolló Internet y las redes sociales para ayudar a encontrar buena información y para mantenernos conectados entre nosotros. Por lo tanto, se debe asegurar de que siga siendo así”, se lee en el documento “Influencers artificiales y la teoría del internet muerto”

También cabe destacar que el rápido avance de la Inteligencia artificial generativa genera una rápida necesidad por entenderla más allá de sus aspectos técnicos y de situar el debate también en la afectación humana, las dinámicas sociales y la accesibilidad tecnológica en la educación.

La Internet no ha muerto, pero sí es cambiante

Aunque la Internet ha cambiado radicalmente en la última década, la idea de que estamos interactuando mayormente con bots y que las plataformas están vacías de interacción humana puede ser, cuanto menos, exagerada. El creciente uso de inteligencia artificial para generar contenido y moderar plataformas ha creado una nueva dinámica, pero no ha eliminado la actividad humana.

Lejos de ser una realidad muerta, la Internet es un ecosistema en constante transformación, donde la coexistencia entre algoritmos y humanos puede abrir nuevas posibilidades, en lugar de cerrarlas. Aunque quizás de ahora en adelante, usted tienda a sospechar si esa persona que le desea vender criptomonedas, compartirle documentos políticos o simplemente tener una cita con usted, sea parte, únicamente, de una ilusión…