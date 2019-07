“Para mí la comida ha sido un calvario. Me ha costado mucho acostumbrarme. Si le hubiera dado mente a la comida, no me habría venido, porque he sufrido bastante. El primer mes pasé muy enferma del estómago, seguro por la absorción tan mala de nutrientes. He pasado en el hospital varias veces, es muy difícil porque aquí todo es picante y en Costa Rica no lo comemos, entonces se me irrita mucho el estómago”, asegura Arline.