¿Y sus hermanos? “A pesar de que (la mayoría) no nos criamos juntos y los empecé a ver cuando mi hermana murió, tengo una buena relación con ellos; nos vemos, nos juntamos, son muy buenos conmigo. Tenemos una relación bonita, no es incómoda. Uno puede decir que no nos conocemos, pues a mis hermanos los conocía a los 15 años, pero nos llevamos bien”.