Mis ’secretos’ para renovar la visa de Estados Unidos

El tiempo pasa volando y mi visa de turismo de Estados Unidos vence el 31 de enero próximo. Por eso, inicié con el trámite de renovación y este viernes entregué mi pasaporte, con el resto de la documentación, en Correos de Costa Rica.

Estos trámites en ocasiones son un poquito tediosos y no dejan de generar algún nivel de estrés; por esa razón, les voy a contar el paso a paso que he seguido hasta ahora, pues con paciencia se logra.

Si me permiten una sugerencia, les aconsejo que planifiquen el proceso de renovación de visa. Más o menos estimen un mes entre el día en que completaron el formulario y el momento en que podrán llevar a Correos de Costa Rica todos los documentos.

A partir de que Correos reciba todo, pueden pasar unas ocho semanas para tener de vuelta el pasaporte con la visa; es decir, esté seguro que no va a necesitar el pasaporte durante ese tiempo. Esto significa que más o menos todo tarda tres meses (en dos de ellos no tendrá el pasaporte en su poder).

Algunas personas creen que no pueden usar la visa desde que le faltan seis meses para vencer, pero no es así. Usted puede entrar a Estados Unidos siempre y cuando el visado esté vigente, aunque salga el día en que vence.

Por eso, si planea ir a este país para Navidad o Año Nuevo, pero su visa vence a partir de enero, yo haría el viaje y a la vuelta hago el proceso de renovación. Claro, lleno el formulario DS-160 y pago desde ya, pero escojo una fecha para entrega del pasaporte hasta después del paseo.

Pero paso a paso. Así he hecho mi proceso de renovación de visa:

1-Lo primero que hice fue verificar que cumplo los requisitos para no ir a entrevista al Consulado de Estados Unidos. Debido al covid 19, no hay atención para solicitantes de visa por primera vez o para aquellos que desean renovarla pero no cumplen los requisitos para ser eximidos de la entrevista.

¿Cuáles son esos requisitos para calificar en el llamado servicio drop box y no tener necesidad de ir a entrevista al Consulado?

A-El solicitante va a renovar una visa de la categoría B1/B2 (turismo).

B-La visa a renovar tenía una vigencia de 10 años.

C-La visa no puede tener más de 48 meses de vencida (esto aplica hasta el 31 de diciembre y aún se desconoce si este plazo se mantendrá después de esa fecha).

D-Ser ciudadano o residente permanente en Costa Rica.

E-Nunca haber vivido de forma ilegal en Estados Unidos o haber violado leyes de ese país.

Como cumplo con todos esos requisitos, sé que quedó eximido de la entrevista en el Consulado. Continuemos con los pasos.

2-Completo en línea el formulario DS-160, el cual puede encontrar en la página de la Embajada de Estados Unidos. El formulario es un poco extenso, pero le permite ir guardando página por página. Es decir, hoy puede llenar dos páginas, las guarda y mañana hace otras dos. Yo lo hice en tres días, pues no disponía de tiempo suficiente para hacerlo de una sola vez.

Para ello, tendrá un código de formulario (letras y números) y le pedirá definir una clave de seguridad para ingresar, así como las primeras cinco letras de su apellido y año de nacimiento.

Hay una parte del formulario que quita un poco más de tiempo; es en la que debes poner las fechas de sus últimas cinco visitas a Estados Unidos, así como el tiempo en que permaneció allá. A veces no es tan fácil encontrar los sellos en el pasaporte, entonces hasta tuve que buscar los correos electrónicos en que tenía los tiquetes de vuelo.

Si efectivamente uno califica para no tener que ir a la entrevista, el mismo sistema le permitirá escoger la fecha para entregar los documentos en Correos de Costa Rica. Si seleccionó una fecha, pero se le presenta algún imprevisto, puede cambiarla. Mi fecha inicial era 30 de noviembre, pero quedó espacio para el 22 de octubre y la adelanté.

3-Pagar. El costo es de $160 que se pagan en colones al tipo de cambio definido por la Embajada. Puede pagarlo en el mismo sistema mediante tarjeta de débito. Otra opción es ir al banco, pero en ese caso tendrá que dedicar más tiempo y pasos.

4-Tomarse la fotografía. Busque un estudio donde hagan fotos para visa de Estados Unidos, pues debe cumplir con un tamaño y composición establecida.

5-Cuando llegue el día de la cita de entrega de documentos, vaya a la sucursal de Correos de Costa Rica y lleve lo siguiente:

A-Impresa la primera página del formulario DS-160 donde viene el código de barras, pues es la confirmación del proceso.

B-Impreso el recibo de pago.

C-Impresa la página de la cita de Correos de Costa Rica.

D-Una fotografía impresa que cumpla los requerimientos para la visa.

6-Entrega todo en Correos. Le darán un recibo que no debe perder. Luego, espere a recibir por correo electrónico la comunicación del Consulado de que puede ir a Correos a retirar el pasaporte con el visado. Si transcurren dos meses y no ha recibido el email, puede ir a Correos con el recibo que le dieron para obtener información.