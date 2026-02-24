De viaje con Jairo

Liberan citas para adelantar la entrevista de visa de Estados Unidos

Varias personas confirmaron en redes que lograron adelantar sus citas

EscucharEscuchar
Por Jairo Villegas S.
Visa de Estados Unidos.
Muchos costarricenses esperan más de un año por la entrevista para la visa de Estados Unidos. (Ilustració/De viaje con Jairo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Embajada de Estados UnidosCita para visa de Estados Unidos
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.