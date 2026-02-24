Liberan citas para adelantar la entrevista de visa de Estados Unidos

Muchos costarricenses esperan más de un año por la entrevista para la visa de Estados Unidos.

Ese ansiado viaje a Estados Unidos podría estar más cerca de lo imaginado, tras las novedades que surgieron este martes 24 de febrero. Alrededor de las 9:30 a. m., comenzaron a circular avisos en redes sociales por parte de solicitantes de visa, quienes informaron de que la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica habilitó espacios para adelantar la entrevista, incluso para el próximo mes.

“Hoy liberaron citas para la visa a partir del 6 de marzo, para que aprovechen”, publicó un usuario de apellido Vega.

Además, compartió un pantallazo con las opciones disponibles para reagendar la cita para esa fecha.

Por su parte, una usuaria respondió: “Ya logré adelantar la de mi hijo de enero 2027 a marzo 2026. Ingresé tres veces; en las dos primeras no había espacios disponibles y en la tercera sí pude”.

Entre tanto, otro perfil identificado como Lau8313 escribió: “Gracias, logré adelantar bastante. Liberaron espacios dos veces hoy”.

En ocasiones, las autoridades estadounidenses habilitan una cantidad considerable de cupos, por lo que conviene revisar el sistema con constancia durante el día.

En este enlace le explico cómo adelantar la cita de la visa de Estados Unidos.