Una formidable noticia para quienes necesiten renovar la visa de Estados Unidos, si cumple estas 3 condiciones

Puede renovar su visa de Estados Unidos fácilmente.

La vigencia de su visa de turismo de Estados Unidos podría estar por vencer o incluso haber expirado recientemente.

Si se encuentra en esa situación, hay una noticia que podría sacarle una sonrisa.

Actualmente, el tiempo de espera para renovar la visa es de aproximadamente un mes, cuando hace poco, el proceso podía tardar hasta cuatro meses.

Reportes de usuarios en redes sociales indican que han logrado renovar su visa de forma expedita. Así lo confirmó también Priscilla Agüero, de Viaje con Pri, especialista en este tipo de trámites.

Agüero explicó que el solicitante debe cumplir tres condiciones: haber obtenido su visa anterior cuando tenía más de 18 años, que esta no tenga más de 12 meses de vencida y que haya tenido una vigencia de 10 años.

Si supera ese umbral de tiempo, deberá realizar el trámite como si fuera una solicitud por primera vez.

Para renovar la visa, el interesado debe completar el formulario DS-160 y cancelar los $185 correspondientes al trámite.

Posteriormente, debe esperar a que la Embajada le envíe un correo electrónico con la notificación conocida como “Courier in”, que permite entregar la documentación sin necesidad de asistir a una entrevista.

Esa documentación básicamente es el pasaporte, las fotografías, comprobante de pago y la portada del formulario DS-160.

Según reportes recientes, ese correo puede llegar incluso al día siguiente de haber completado el formulario y realizado el pago.

De esta manera, puede disfrutar de nuevo de la visa de turismo por otros 10 años.