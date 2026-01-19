Inesperado alivio para quienes esperan cita para visa de Estados Unidos

La espera por una cita para la visa de Estados Unidos en Costa Rica suele ser mayor a un año.

Pocas esperas resultan tan agobiantes como la de una cita para la entrevista de la visa de turismo de Estados Unidos. En muchos casos, las fechas disponibles se extienden hasta un año —o incluso más—, lo que obliga a los solicitantes a armarse de paciencia y esperar a que el tiempo pase.

Sin embargo, a finales de la semana pasada, llegó un respiro para quienes llevan meses pendientes de un espacio para defender ante el cónsul su idoneidad para obtener el visado.

De acuerdo con reportes de usuarios en distintos grupos de viajes en redes sociales, la Embajada de Estados Unidos habilitó nuevas citas para el próximo mes de febrero, lo que permitió a muchos adelantar su entrevista de manera significativa.

Algunos solicitantes incluso lograron mover su cita hasta un año antes de la fecha original.

“Hola, acabo de adelantar mi cita de la visa de febrero de 2027 a febrero de 2026. Para quienes lo necesiten, hay varios espacios”, escribió una solicitante, quien además compartió una imagen con fechas disponibles prácticamente para todos los días de febrero.

En los comentarios, otras personas confirmaron haber tenido la misma suerte y agradecieron el aviso.

“Gracias, la pude adelantar para el 2 de febrero”.

“Gracias, adelantamos la de mi sobrino para el 9 de febrero”.

No obstante, también surgieron dudas entre quienes no saben cómo realizar el cambio de fecha. En este enlace le explico el paso a paso para adelantar la cita de la visa estadounidense.

Recomendaciones para adelantar la cita

Si bien no siempre hay espacios disponibles, existen algunas recomendaciones que pueden aumentar las posibilidades de conseguir una entrevista con mayor anticipación. Eso sí, cuando la Embajada libera cupos, estos suelen agotarse con rapidez.

Primero, tenga presente que este trámite es totalmente gratuito. Nadie puede garantizarle que le adelanten la cita, ya que todo depende exclusivamente de la disponibilidad que habilite la Embajada.

Si recurrió a un asesor de visas, solicítele su usuario y contraseña para que usted mismo pueda ingresar al sistema y revisar con frecuencia hasta lograr adelantar la entrevista.

La Embajada de Estados Unidos en San José ha indicado que, si es posible, los martes a las 2 p. m. se liberan nuevos espacios. Aun así, lo recomendable es revisar varias veces por semana y en distintos horarios; el proceso no le tomará más de unos minutos.

Por último, manténgase atento a redes sociales, ya que normalmente son los mismos usuarios quienes alertan cuando se abren más cupos.