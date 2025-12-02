¿Cuál es un ingreso mensual adecuado para solicitar la visa de Estados Unidos?

El salario o ingreso es un punto clave en la solicitud de visa de Estados Unidos, pues evidencia arraigo y estabilidad.

El anhelo de obtener la visa de Estados Unidos lleva a muchos viajeros a prepararse lo mejor posible para convencer al cónsul de estampar el visado en su pasaporte. En este proceso, es determinante demostrar arraigo en Costa Rica y dejar en claro que el viaje será únicamente de turismo, pero, además, uno de los elementos que más pesa durante la entrevista es el nivel de ingresos del solicitante.

Este dato funciona como señal de estabilidad laboral y de que no existe intención de migrar de forma irregular.

Priscila Agüero, creadora de Viaje con Pri y especialista en visas, estima que un ingreso mensual equivalente a unos $1.000 suele considerarse adecuado. Al tipo de cambio actual, esta cifra ronda los ¢500.000.

Sin embargo, advierte de que este monto no debe interpretarse como un requisito fijo ni definitivo, sino como una referencia general.

De hecho, Agüero subraya que personas con ingresos más bajos han obtenido la visa, mientras que otras con recursos más altos la han visto rechazada. Esto ocurre porque el consulado analiza múltiples factores, no solo el salario.

“No es lo mismo que usted gane $1.000 y se presente solo diciendo que usted costea el viaje, a que tenga esposa que no trabaja y dos hijos estudiantes. ¿Cómo con un ingreso de $1.000 va a cubrir un viaje que cuesta $5.000?”, explicó Agüero.

Por esa razón, recalcó que lo verdaderamente importante es demostrar que el ingreso declarado permite cubrir los gastos del viaje sin comprometer la estabilidad económica del hogar.

La especialista ofrece otro ejemplo: una conserje con un salario de $600 (unos ¢300.000), con 25 años de trabajar en la misma institución y familiares con visa vigente, puede obtener la visa sin problema, pues ese perfil evidencia fuerte arraigo.

“El comprobante de ingresos tiene un peso muy importante, ya sea de quien paga el viaje o del solicitante. Por ejemplo, yo puedo ser estudiante, pero si mi papá, con buenos ingresos, costea el viaje; eso también demuestra arraigo”, concluye Agüero.

El ingreso económico no es una regla, sino la señal de estabilidad y arraigo. Por eso, no se desanime si su salario es un poco menor ni se confíe si es un poco mayor.

Tener trabajo estable, patrimonio en Costa Rica, historial de viajes y un propósito claro de su visita a Estados Unidos, le ayudarán mucho a obtener el visado.